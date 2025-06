ما هو PLANZ ( Z )

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

توكنوميكس PLANZ (Z)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PLANZ (Z) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس Z والتوكن الشاملة الآن!