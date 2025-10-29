معلومات سعر Plan Bee (PLANB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -10.80% تغير السعر (7 أيام) -9.43%

سعر Plan Bee (PLANB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLANB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLANB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLANB +0.07% على مدار الساعة الماضية، -10.80% على مدار 24 ساعة، و -9.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Plan Bee (PLANB)

القيمة السوقية $ 102.93K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.93K إمداد دورة التداول 990.20M إجمالي العرض 990,197,555.5912089

القيمة السوقية الحالية لـ Plan Bee هي $ 102.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLANB يبلغ 990.20M، مع إجمالي عرض 990197555.5912089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.93K.