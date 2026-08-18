سعر Pikaboss اليوم

السعر المباشر لمشروع Pikaboss (PIKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIKA.

يحتل Pikaboss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,560,781، مع عرض متداول قدره 420.69T PIKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIKA بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و+1.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pikaboss (PIKA)

القيمة السوقية $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pikaboss هي $ 6.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIKA يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.56M.