سعر Pika Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Pika Protocol (PIKA) اليوم هو $ 0.312339، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIKA الحالي إلى USD هو $ 0.312339 لكل PIKA.

يحتل Pika Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,934,435، مع عرض متداول قدره 19.00M PIKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIKA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00342553.

على المدى القصير، تحرك PIKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.04.

معلومات سوق Pika Protocol (PIKA)

القيمة السوقية $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M الحجم (24 ساعة) $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M إمداد دورة التداول 19.00M 19.00M 19.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pika Protocol هي $ 5.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.04. العرض المتداول لـ PIKA يبلغ 19.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.23M.