معلومات سعر PIGEONS (PIGEONS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00480732 $ 0.00480732 $ 0.00480732 24 ساعة منخفض $ 0.00531292 $ 0.00531292 $ 0.00531292 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00480732$ 0.00480732 $ 0.00480732 24 ساعة مرتفع $ 0.00531292$ 0.00531292 $ 0.00531292 عالية طوال الوقت $ 0.00553629$ 0.00553629 $ 0.00553629 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.94% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) +25.08% تغير السعر (7 أيام) +25.08%

سعر PIGEONS (PIGEONS) في الوقت الحقيقي هو $0.00509666. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIGEONS بين أدنى سعر $ 0.00480732 وأعلى سعر $ 0.00531292، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIGEONS على الإطلاق هو $ 0.00553629، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIGEONS +5.94% على مدار الساعة الماضية، -3.55% على مدار 24 ساعة، و +25.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PIGEONS (PIGEONS)

القيمة السوقية $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M إمداد دورة التداول 318.82M 318.82M 318.82M إجمالي العرض 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

القيمة السوقية الحالية لـ PIGEONS هي $ 1.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGEONS يبلغ 318.82M، مع إجمالي عرض 321000123.0000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.63M.