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سعر Phuture (PHTR) المباشر لليوم هو USD 0.00264942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.69K . يتم تحديث سعر PHTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phuture الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.98 - تغيير سعر Phuture خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.17M

أداء سعر Phuture (PHTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ +0.0005345286 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ -0.0003409996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0005345286 +20.18% 60 يوم $ -0.0003409996 -12.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phuture (PHTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phuture: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00251166$ 0.00251166 $ 0.00251166 24 ساعة مرتفع $ 0.00267444$ 0.00267444 $ 0.00267444 عالية طوال الوقت $ 0.994097$ 0.994097 $ 0.994097 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -13.72%

معلومات سوق Phuture (PHTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: