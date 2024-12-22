سعر Phuture (PHTR)
سعر Phuture (PHTR) المباشر لليوم هو USD 0.00264942. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.69K. يتم تحديث سعر PHTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phuture الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.98
- تغيير سعر Phuture خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.17M
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خلال اليوم، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ +0.0005345286 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ -0.0003409996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phuture مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0005345286
|+20.18%
|60 يوم
|$ -0.0003409996
|-12.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phuture: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.01%
-13.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.
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$0.00264942
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RM0.01192239
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₺0.0932330898
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Rp42.7325746626
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₱0.1558653786
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R$0.0161084736
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C$0.0037886706
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