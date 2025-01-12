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سعر Phoenix Blockchain (PHX) المباشر لليوم هو USD 0.01208775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.29K . يتم تحديث سعر PHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phoenix Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 180.06 - تغيير سعر Phoenix Blockchain خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.55M

أداء سعر Phoenix Blockchain (PHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phoenix Blockchain مقابل USD هو $ -0.0003386259884125 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phoenix Blockchain مقابل USD هو $ +0.0030464055 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phoenix Blockchain مقابل USD هو $ +0.0021718012 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phoenix Blockchain مقابل USD هو $ -0.00242664620780169 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003386259884125 -2.72% 30 يوم $ +0.0030464055 +25.20% 60 يوم $ +0.0021718012 +17.97% 90 يوم $ -0.00242664620780169 -16.71%

تحليل سعر Phoenix Blockchain (PHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phoenix Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01206122$ 0.01206122 $ 0.01206122 24 ساعة مرتفع $ 0.01252573$ 0.01252573 $ 0.01252573 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) -17.66%

معلومات سوق Phoenix Blockchain (PHX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: