توكنوميكس Phoenix Blockchain (PHX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phoenix Blockchain (PHX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phoenix Blockchain (PHX) Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. الموقع الرسمي: http://phoenixblockchain.org/ الوثيقة البيضاء: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf اشتر PHX الآن!

توكنوميكس Phoenix Blockchain (PHX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phoenix Blockchain (PHX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.27K $ 82.27K $ 82.27K إجمالي العرض: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M العرض المتداول: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 82.27K $ 82.27K $ 82.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 السعر الحالي: $ 0.01073364 $ 0.01073364 $ 0.01073364 معرفة المزيد عن سعر Phoenix Blockchain (PHX)

توكنوميكس Phoenix Blockchain (PHX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phoenix Blockchain (PHX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHX، استكشف السعر المباشر لتوكن PHX!

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