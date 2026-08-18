سعر Peruvian Sol اليوم

السعر المباشر لمشروع Peruvian Sol (WPEN) اليوم هو $ 0.29996، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WPEN الحالي إلى USD هو $ 0.29996 لكل WPEN.

يحتل Peruvian Sol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,880، مع عرض متداول قدره 132.95K WPEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WPEN بين $ 0.299891 (أدنى) و$ 0.301029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.610715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.296296.

على المدى القصير، تحرك WPEN بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-2.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 251.79.

معلومات سوق Peruvian Sol (WPEN)

القيمة السوقية $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K الحجم (24 ساعة) $ 251.79$ 251.79 $ 251.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K إمداد دورة التداول 132.95K 132.95K 132.95K إجمالي العرض 132,950.0 132,950.0 132,950.0

القيمة السوقية الحالية لـ Peruvian Sol هي $ 39.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 251.79. العرض المتداول لـ WPEN يبلغ 132.95K، مع إجمالي عرض 132950.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.88K.