سعر Persistence One (XPRT)
سعر Persistence One (XPRT) المباشر لليوم هو USD 0.157873. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.91M. يتم تحديث سعر XPRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Persistence One الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.89K
- تغيير سعر Persistence One خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.70M
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خلال اليوم، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ +0.00078815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0119062606 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0226023300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.04036324334636192 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00078815
|+0.50%
|30 يوم
|$ -0.0119062606
|-7.54%
|60 يوم
|$ -0.0226023300
|-14.31%
|90 يوم
|$ -0.04036324334636192
|-20.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Persistence One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+0.50%
-8.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one
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