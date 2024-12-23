سعر Persistence One (XPRT)

USD

مخطط سعر Persistence One (XPRT) المباشر

$0.157873
$0.157873$0.157873
+0.50%(1D)

سعر Persistence One (XPRT) لليوم

سعر Persistence One (XPRT) المباشر لليوم هو USD 0.157873. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.91M. يتم تحديث سعر XPRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Persistence One الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.89K
- تغيير سعر Persistence One خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.70M

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أداء سعر Persistence One (XPRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ +0.00078815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0119062606 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0226023300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.04036324334636192 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00078815+0.50%
30 يوم$ -0.0119062606-7.54%
60 يوم$ -0.0226023300-14.31%
90 يوم$ -0.04036324334636192-20.36%

تحليل سعر Persistence One (XPRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Persistence One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.154315
$ 0.154315$ 0.154315

$ 0.167462
$ 0.167462$ 0.167462

$ 16.59
$ 16.59$ 16.59

+0.86%

+0.50%

-8.83%

معلومات سوق Persistence One (XPRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 33.91M
$ 33.91M$ 33.91M

$ 402.89K
$ 402.89K$ 402.89K

215.70M
215.70M 215.70M

ما هو Persistence One ( XPRT )

Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one

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المصدر Persistence One (XPRT)

الموقع الرسمي

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