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سعر Persistence One (XPRT) المباشر لليوم هو USD 0.157873 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.91M . يتم تحديث سعر XPRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Persistence One الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.89K - تغيير سعر Persistence One خلال اليوم هو +0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 215.70M

أداء سعر Persistence One (XPRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ +0.00078815 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0119062606 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.0226023300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Persistence One مقابل USD هو $ -0.04036324334636192 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00078815 +0.50% 30 يوم $ -0.0119062606 -7.54% 60 يوم $ -0.0226023300 -14.31% 90 يوم $ -0.04036324334636192 -20.36%

تحليل سعر Persistence One (XPRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Persistence One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.154315$ 0.154315 $ 0.154315 24 ساعة مرتفع $ 0.167462$ 0.167462 $ 0.167462 عالية طوال الوقت $ 16.59$ 16.59 $ 16.59 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +0.50% تغير السعر (7 أيام) -8.83%

معلومات سوق Persistence One (XPRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: