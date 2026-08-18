سعر PEPTIDES اليوم

السعر المباشر لمشروع PEPTIDES (PEPTI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEPTI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEPTI.

يحتل PEPTIDES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 201,198، مع عرض متداول قدره 976.74M PEPTI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEPTI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00101275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEPTI بمقدار -11.83% خلال الساعة الماضية و-10.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.03K.

معلومات سوق PEPTIDES (PEPTI)

القيمة السوقية $ 201.20K$ 201.20K $ 201.20K الحجم (24 ساعة) $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 201.20K$ 201.20K $ 201.20K إمداد دورة التداول 976.74M 976.74M 976.74M إجمالي العرض 976,739,863.750564 976,739,863.750564 976,739,863.750564

القيمة السوقية الحالية لـ PEPTIDES هي $ 201.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.03K. العرض المتداول لـ PEPTI يبلغ 976.74M، مع إجمالي عرض 976739863.750564. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 201.20K.