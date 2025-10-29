معلومات سعر PepeVerse (PVRSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00007462 $ 0.00007462 $ 0.00007462 24 ساعة منخفض $ 0.00008348 $ 0.00008348 $ 0.00008348 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00007462$ 0.00007462 $ 0.00007462 24 ساعة مرتفع $ 0.00008348$ 0.00008348 $ 0.00008348 عالية طوال الوقت $ 0.0001422$ 0.0001422 $ 0.0001422 أدنى سعر $ 0.00007168$ 0.00007168 $ 0.00007168 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -7.16% تغير السعر (7 أيام) +2.32% تغير السعر (7 أيام) +2.32%

سعر PepeVerse (PVRSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00007675. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PVRSE بين أدنى سعر $ 0.00007462 وأعلى سعر $ 0.00008348، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPVRSE على الإطلاق هو $ 0.0001422، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007168.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PVRSE +0.35% على مدار الساعة الماضية، -7.16% على مدار 24 ساعة، و +2.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PepeVerse (PVRSE)

القيمة السوقية $ 77.37K$ 77.37K $ 77.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.37K$ 77.37K $ 77.37K إمداد دورة التداول 999.76M 999.76M 999.76M إجمالي العرض 999,755,198.531688 999,755,198.531688 999,755,198.531688

القيمة السوقية الحالية لـ PepeVerse هي $ 77.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PVRSE يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999755198.531688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.37K.