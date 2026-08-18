سعر Pension اليوم

السعر المباشر لمشروع Pension (PENSION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENSION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PENSION.

يحتل Pension حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,773، مع عرض متداول قدره 1.00B PENSION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENSION بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PENSION بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pension (PENSION)

القيمة السوقية $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pension هي $ 33.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PENSION يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.77K.