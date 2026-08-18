سعر penguinxbt اليوم

السعر المباشر لمشروع penguinxbt (PENGXBT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 96.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENGXBT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PENGXBT.

يحتل penguinxbt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 204,312، مع عرض متداول قدره 899.81M PENGXBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENGXBT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PENGXBT بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+255.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.51K.

معلومات سوق penguinxbt (PENGXBT)

القيمة السوقية $ 204.31K$ 204.31K $ 204.31K الحجم (24 ساعة) $ 30.51K$ 30.51K $ 30.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 227.02K$ 227.02K $ 227.02K إمداد دورة التداول 899.81M 899.81M 899.81M إجمالي العرض 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

القيمة السوقية الحالية لـ penguinxbt هي $ 204.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.51K. العرض المتداول لـ PENGXBT يبلغ 899.81M، مع إجمالي عرض 999814212.352791. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.02K.