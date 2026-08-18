سعر Peng اليوم

السعر المباشر لمشروع Peng (PENG) اليوم هو $ 0.00135784، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENG الحالي إلى USD هو $ 0.00135784 لكل PENG.

يحتل Peng حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 135,784، مع عرض متداول قدره 100.00M PENG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENG بين $ 0.00133288 (أدنى) و$ 0.00136371 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.14، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PENG بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-3.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 76.29.

معلومات سوق Peng (PENG)

القيمة السوقية $ 135.78K$ 135.78K $ 135.78K الحجم (24 ساعة) $ 76.29$ 76.29 $ 76.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 135.78K$ 135.78K $ 135.78K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

القيمة السوقية الحالية لـ Peng هي $ 135.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 76.29. العرض المتداول لـ PENG يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999960.5. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.78K.