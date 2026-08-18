سعر PENELOPE اليوم

السعر المباشر لمشروع PENELOPE (PENELOPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENELOPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PENELOPE.

يحتل PENELOPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,060، مع عرض متداول قدره 1.00B PENELOPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENELOPE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PENELOPE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 532.90K.

معلومات سوق PENELOPE (PENELOPE)

القيمة السوقية $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K الحجم (24 ساعة) $ 532.90K$ 532.90K $ 532.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PENELOPE هي $ 124.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 532.90K. العرض المتداول لـ PENELOPE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.06K.