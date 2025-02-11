سعر PEKO (PEKO)
سعر PEKO (PEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00369072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M. يتم تحديث سعر PEKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 609.47K
- تغيير سعر PEKO خلال اليوم هو +101.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 952.41M
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خلال اليوم، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ +0.00185477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00185477
|+101.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+101.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!
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