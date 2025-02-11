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سعر PEKO (PEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00369072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M . يتم تحديث سعر PEKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PEKO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 609.47K - تغيير سعر PEKO خلال اليوم هو +101.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 952.41M

أداء سعر PEKO (PEKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ +0.00185477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PEKO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00185477 +101.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PEKO (PEKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179802$ 0.00179802 $ 0.00179802 24 ساعة مرتفع $ 0.00415673$ 0.00415673 $ 0.00415673 عالية طوال الوقت $ 0.00415673$ 0.00415673 $ 0.00415673 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) +101.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PEKO (PEKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: