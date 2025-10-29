معلومات سعر Pege (PEGECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.76% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -1.24%

سعر Pege (PEGECOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PEGECOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPEGECOIN على الإطلاق هو $ 0.00722476، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PEGECOIN -1.76% على مدار الساعة الماضية، -2.00% على مدار 24 ساعة، و -1.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pege (PEGECOIN)

القيمة السوقية $ 20.12K$ 20.12K $ 20.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.12K$ 20.12K $ 20.12K إمداد دورة التداول 998.68M 998.68M 998.68M إجمالي العرض 998,676,277.335745 998,676,277.335745 998,676,277.335745

القيمة السوقية الحالية لـ Pege هي $ 20.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEGECOIN يبلغ 998.68M، مع إجمالي عرض 998676277.335745. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.12K.