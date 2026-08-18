سعر Peeps اليوم

السعر المباشر لمشروع Peeps (PEEPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEEPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEEPS.

يحتل Peeps حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 213,383، مع عرض متداول قدره 1.00B PEEPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEEPS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169491، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEEPS بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+7.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 938.15.

معلومات سوق Peeps (PEEPS)

القيمة السوقية $ 213.38K$ 213.38K $ 213.38K الحجم (24 ساعة) $ 938.15$ 938.15 $ 938.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 213.38K$ 213.38K $ 213.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Peeps هي $ 213.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 938.15. العرض المتداول لـ PEEPS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 213.38K.