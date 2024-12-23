سعر Peblo (PEBLO)
سعر Peblo (PEBLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 249.96K. يتم تحديث سعر PEBLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peblo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.23K
- تغيير سعر Peblo خلال اليوم هو +18.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.87M
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خلال اليوم، كان سعر Peblo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peblo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peblo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peblo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peblo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.82%
+18.75%
-33.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged.
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