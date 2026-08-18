سعر Pear Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Pear Protocol (PEAR) اليوم هو $ 0.01439211، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEAR الحالي إلى USD هو $ 0.01439211 لكل PEAR.

يحتل Pear Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,969,863، مع عرض متداول قدره 484.30M PEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEAR بين $ 0.01439057 (أدنى) و$ 0.01468429 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.092685، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00497174.

على المدى القصير، تحرك PEAR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-1.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.14K.

معلومات سوق Pear Protocol (PEAR)

القيمة السوقية $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M الحجم (24 ساعة) $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.27M$ 12.27M $ 12.27M إمداد دورة التداول 484.30M 484.30M 484.30M إجمالي العرض 852,219,528.0 852,219,528.0 852,219,528.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pear Protocol هي $ 6.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.14K. العرض المتداول لـ PEAR يبلغ 484.30M، مع إجمالي عرض 852219528.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.27M.