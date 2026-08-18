سعر PAWS اليوم

السعر المباشر لمشروع PAWS (PAWS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAWS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PAWS.

يحتل PAWS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,630، مع عرض متداول قدره 53.05B PAWS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAWS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PAWS بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-2.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PAWS (PAWS)

القيمة السوقية $ 55.63K$ 55.63K $ 55.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.63K$ 55.63K $ 55.63K إمداد دورة التداول 53.05B 53.05B 53.05B إجمالي العرض 53,050,246,933.47848 53,050,246,933.47848 53,050,246,933.47848

القيمة السوقية الحالية لـ PAWS هي $ 55.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PAWS يبلغ 53.05B، مع إجمالي عرض 53050246933.47848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.63K.