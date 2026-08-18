سعر PATIC اليوم

السعر المباشر لمشروع PATIC (PTC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PTC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PTC.

يحتل PATIC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,041، مع عرض متداول قدره 2.50B PTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PTC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00248791، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PTC بمقدار -3.50% خلال الساعة الماضية و-3.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PATIC (PTC)

القيمة السوقية $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M إمداد دورة التداول 2.50B 2.50B 2.50B إجمالي العرض 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PATIC هي $ 51.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PTC يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 50000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.