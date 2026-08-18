سعر Owockibot اليوم

السعر المباشر لمشروع Owockibot (OWOCKIBOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWOCKIBOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OWOCKIBOT.

يحتل Owockibot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,277، مع عرض متداول قدره 100.00B OWOCKIBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWOCKIBOT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OWOCKIBOT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Owockibot (OWOCKIBOT)

القيمة السوقية $ 45.28K$ 45.28K $ 45.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.28K$ 45.28K $ 45.28K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Owockibot هي $ 45.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OWOCKIBOT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.28K.