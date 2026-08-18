سعر Outlanders اليوم

السعر المباشر لمشروع Outlanders (LAND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAND.

يحتل Outlanders حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,219.01، مع عرض متداول قدره 1.16B LAND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01794309، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Outlanders (LAND)

القيمة السوقية $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K إمداد دورة التداول 1.16B 1.16B 1.16B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Outlanders هي $ 17.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAND يبلغ 1.16B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.06K.