سعر OTCfi اليوم

السعر المباشر لمشروع OTCfi (OTCFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OTCFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OTCFI.

يحتل OTCfi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 344,444، مع عرض متداول قدره 976.93M OTCFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OTCFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00335719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OTCFI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-7.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.38.

معلومات سوق OTCfi (OTCFI)

القيمة السوقية $ 344.44K$ 344.44K $ 344.44K الحجم (24 ساعة) $ 31.38$ 31.38 $ 31.38 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 344.44K$ 344.44K $ 344.44K إمداد دورة التداول 976.93M 976.93M 976.93M إجمالي العرض 976,929,060.19949 976,929,060.19949 976,929,060.19949

القيمة السوقية الحالية لـ OTCfi هي $ 344.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.38. العرض المتداول لـ OTCFI يبلغ 976.93M، مع إجمالي عرض 976929060.19949. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 344.44K.