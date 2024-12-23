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سعر OSCAR (OSCAR) المباشر لليوم هو USD 0.00477101 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.26M . يتم تحديث سعر OSCAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OSCAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.00K - تغيير سعر OSCAR خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 895.13M

أداء سعر OSCAR (OSCAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ -0.0028431364 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ -0.0032077160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.65% 30 يوم $ -0.0028431364 -59.59% 60 يوم $ -0.0032077160 -67.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OSCAR (OSCAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OSCAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00464589$ 0.00464589 $ 0.00464589 24 ساعة مرتفع $ 0.00486659$ 0.00486659 $ 0.00486659 عالية طوال الوقت $ 0.02294087$ 0.02294087 $ 0.02294087 تغير السعر (1 ساعة) +1.89% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) -35.02%

معلومات سوق OSCAR (OSCAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: