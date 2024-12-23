سعر OSCAR (OSCAR)
سعر OSCAR (OSCAR) المباشر لليوم هو USD 0.00477101. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.26M. يتم تحديث سعر OSCAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OSCAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.00K
- تغيير سعر OSCAR خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 895.13M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OSCAR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OSCAR.
خلال اليوم، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ -0.0028431364 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ -0.0032077160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OSCAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ -0.0028431364
|-59.59%
|60 يوم
|$ -0.0032077160
|-67.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OSCAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.89%
-0.65%
-35.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oscar is a famous meme featuring a Shiba on a trampoline that went viral on the internet. It was also the first meme Ryoshi used when he introduced the Shiba Inu token to the world in the well-known Medium article titled All Hail The Shiba! (August 2, 2020). Oscar appears in this article, with Ryoshi himself commenting, “Next we tell some more frens and WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY." Many might say this was Ryoshi’s own prophecy, predicting that Oscar would one day come into existence. Now, Oscar is a CTO token embraced and guided by the Shiba community, and it also enjoys the support of Paradox Designer. Paradox was alongside Ryoshi from day one of the Shiba Inu token's creation, playing a crucial role in its success as the first member in Ryoshi’s Telegram group and also on Discord. Moreover, Paradox Designer is the artist behind the iconic Shiba Inu token logo, which is now recognized and famous worldwide.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OSCAR إلى AUD
A$0.0075859059
|1 OSCAR إلى GBP
￡0.0037690979
|1 OSCAR إلى EUR
€0.0045324595
|1 OSCAR إلى USD
$0.00477101
|1 OSCAR إلى MYR
RM0.0214218349
|1 OSCAR إلى TRY
₺0.167939552
|1 OSCAR إلى JPY
¥0.7470924559
|1 OSCAR إلى RUB
₽0.4903644078
|1 OSCAR إلى INR
₹0.4052972995
|1 OSCAR إلى IDR
Rp76.9517634203
|1 OSCAR إلى PHP
₱0.2802968375
|1 OSCAR إلى EGP
￡E.0.2427489888
|1 OSCAR إلى BRL
R$0.0290077408
|1 OSCAR إلى CAD
C$0.0068225443
|1 OSCAR إلى BDT
৳0.5677979001
|1 OSCAR إلى NGN
₦7.3854280598
|1 OSCAR إلى UAH
₴0.1992850877
|1 OSCAR إلى VES
Bs0.24332151
|1 OSCAR إلى PKR
Rs1.3226671023
|1 OSCAR إلى KZT
₸2.4952859401
|1 OSCAR إلى THB
฿0.1635025127
|1 OSCAR إلى TWD
NT$0.1554872159
|1 OSCAR إلى CHF
Fr0.0042461989
|1 OSCAR إلى HKD
HK$0.0370707477
|1 OSCAR إلى MAD
.د.م0.0478055202