سعر ORO (ORO)
سعر ORO (ORO) المباشر لليوم هو USD 0.00571309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.71K. يتم تحديث سعر ORO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.57
- تغيير سعر ORO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.68M
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خلال اليوم، كان سعر ORO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORO مقابل USD هو $ -0.0004905396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORO مقابل USD هو $ +0.0033684458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004905396
|-8.58%
|60 يوم
|$ +0.0033684458
|+58.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi.
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