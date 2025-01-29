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سعر Origin Sonic (OS) المباشر لليوم هو USD 0.472161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر OS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Origin Sonic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.71K - تغيير سعر Origin Sonic خلال اليوم هو -2.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.68M

أداء سعر Origin Sonic (OS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Origin Sonic مقابل USD هو $ -0.0141660161980298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Origin Sonic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0141660161980298 -2.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Origin Sonic (OS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Origin Sonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.435482$ 0.435482 $ 0.435482 24 ساعة مرتفع $ 0.487282$ 0.487282 $ 0.487282 عالية طوال الوقت $ 0.652551$ 0.652551 $ 0.652551 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) -2.91% تغير السعر (7 أيام) -25.96%

معلومات سوق Origin Sonic (OS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: