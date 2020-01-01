توكنوميكس Origin Sonic (OS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Origin Sonic (OS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Origin Sonic (OS) Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. الموقع الرسمي: https://originprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.originprotocol.com/ اشتر OS الآن!

توكنوميكس Origin Sonic (OS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Origin Sonic (OS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M إجمالي العرض: $ 33.96M $ 33.96M $ 33.96M العرض المتداول: $ 33.96M $ 33.96M $ 33.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.989146 $ 0.989146 $ 0.989146 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.249121 $ 0.249121 $ 0.249121 السعر الحالي: $ 0.310789 $ 0.310789 $ 0.310789 معرفة المزيد عن سعر Origin Sonic (OS)

توكنوميكس Origin Sonic (OS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Origin Sonic (OS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OS، استكشف السعر المباشر لتوكن OS!

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