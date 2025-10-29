معلومات سعر Orgo (ORGO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0067385 $ 0.0067385 $ 0.0067385 24 ساعة منخفض $ 0.00908264 $ 0.00908264 $ 0.00908264 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0067385$ 0.0067385 $ 0.0067385 24 ساعة مرتفع $ 0.00908264$ 0.00908264 $ 0.00908264 عالية طوال الوقت $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 أدنى سعر $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 تغير السعر (1 ساعة) +2.26% تغير السعر (1يوم) +5.90% تغير السعر (7 أيام) +51.26% تغير السعر (7 أيام) +51.26%

سعر Orgo (ORGO) في الوقت الحقيقي هو $0.00770482. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORGO بين أدنى سعر $ 0.0067385 وأعلى سعر $ 0.00908264، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORGO على الإطلاق هو $ 0.01118743، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00115957.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORGO +2.26% على مدار الساعة الماضية، +5.90% على مدار 24 ساعة، و +51.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Orgo (ORGO)

القيمة السوقية $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M إمداد دورة التداول 499.99M 499.99M 499.99M إجمالي العرض 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858

القيمة السوقية الحالية لـ Orgo هي $ 3.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORGO يبلغ 499.99M، مع إجمالي عرض 999992021.5364858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.67M.