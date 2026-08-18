سعر Organic اليوم

السعر المباشر لمشروع Organic (ORG) اليوم هو $ 0.0015979، مع تغير بنسبة 2.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORG الحالي إلى USD هو $ 0.0015979 لكل ORG.

يحتل Organic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 197,061، مع عرض متداول قدره 123.32M ORG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORG بين $ 0.00156077 (أدنى) و$ 0.0016218 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00994541، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00136556.

على المدى القصير، تحرك ORG بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-5.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 601.97.

معلومات سوق Organic (ORG)

القيمة السوقية $ 197.06K$ 197.06K $ 197.06K الحجم (24 ساعة) $ 601.97$ 601.97 $ 601.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 197.06K$ 197.06K $ 197.06K إمداد دورة التداول 123.32M 123.32M 123.32M إجمالي العرض 123,324,829.692668 123,324,829.692668 123,324,829.692668

القيمة السوقية الحالية لـ Organic هي $ 197.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 601.97. العرض المتداول لـ ORG يبلغ 123.32M، مع إجمالي عرض 123324829.692668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 197.06K.