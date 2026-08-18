سعر Orchai اليوم

السعر المباشر لمشروع Orchai (OCH) اليوم هو $ 0.0098345، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OCH الحالي إلى USD هو $ 0.0098345 لكل OCH.

يحتل Orchai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,165، مع عرض متداول قدره 8.15M OCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OCH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00358958.

على المدى القصير، تحرك OCH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.67.

معلومات سوق Orchai (OCH)

القيمة السوقية $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K الحجم (24 ساعة) $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K إمداد دورة التداول 8.15M 8.15M 8.15M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Orchai هي $ 80.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.67. العرض المتداول لـ OCH يبلغ 8.15M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 196.69K.