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سعر OrbitAI (ORBIT) المباشر لليوم هو USD 0.487115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.62M . يتم تحديث سعر ORBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OrbitAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.75K - تغيير سعر OrbitAI خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.50M

أداء سعر OrbitAI (ORBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OrbitAI مقابل USD هو $ +0.00080473 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OrbitAI مقابل USD هو $ +0.8600412810 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OrbitAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OrbitAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00080473 +0.17% 30 يوم $ +0.8600412810 +176.56% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OrbitAI (ORBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OrbitAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.431371$ 0.431371 $ 0.431371 24 ساعة مرتفع $ 0.558308$ 0.558308 $ 0.558308 عالية طوال الوقت $ 0.752919$ 0.752919 $ 0.752919 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -32.35%

معلومات سوق OrbitAI (ORBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: