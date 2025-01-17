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سعر Orbit Protocol (ORBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00373143 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ORBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.92 - تغيير سعر Orbit Protocol خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Protocol (ORBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Protocol مقابل USD هو $ -0.0009592991 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Protocol مقابل USD هو $ -0.0014756048 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Protocol مقابل USD هو $ -0.003025791148627047 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.20% 30 يوم $ -0.0009592991 -25.70% 60 يوم $ -0.0014756048 -39.54% 90 يوم $ -0.003025791148627047 -44.77%

تحليل سعر Orbit Protocol (ORBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00363979$ 0.00363979 $ 0.00363979 24 ساعة مرتفع $ 0.00383658$ 0.00383658 $ 0.00383658 عالية طوال الوقت $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Orbit Protocol (ORBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: