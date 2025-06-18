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سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.87K . يتم تحديث سعر OOPZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oracle of Preferences ZK by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals خلال اليوم هو -21.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00024524429271952 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00024524429271952 -21.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00114467$ 0.00114467 $ 0.00114467 عالية طوال الوقت $ 0.00278886$ 0.00278886 $ 0.00278886 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -21.90% تغير السعر (7 أيام) -63.51%

معلومات سوق Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: