سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)
سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.87K. يتم تحديث سعر OOPZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oracle of Preferences ZK by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals خلال اليوم هو -21.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00024524429271952 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00024524429271952
|-21.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracle of Preferences ZK by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-21.90%
-63.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
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