سعر OpenZK Network اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenZK Network (OZK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OZK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OZK.

يحتل OpenZK Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,987، مع عرض متداول قدره 4.38B OZK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OZK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00312993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OZK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+9.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OpenZK Network (OZK)

القيمة السوقية $ 66.99K$ 66.99K $ 66.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 229.23K$ 229.23K $ 229.23K إمداد دورة التداول 4.38B 4.38B 4.38B إجمالي العرض 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OpenZK Network هي $ 66.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OZK يبلغ 4.38B، مع إجمالي عرض 15000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 229.23K.