سعر OpenDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenDAO (SOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOS.

يحتل OpenDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 148,757، مع عرض متداول قدره 39.90T SOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOS بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-1.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OpenDAO (SOS)

القيمة السوقية $ 148.76K$ 148.76K $ 148.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.76K$ 148.76K $ 148.76K إمداد دورة التداول 39.90T 39.90T 39.90T إجمالي العرض 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OpenDAO هي $ 148.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOS يبلغ 39.90T، مع إجمالي عرض 100000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.76K.