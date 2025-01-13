سعر OPEN GPU (OGPU)
سعر OPEN GPU (OGPU) المباشر لليوم هو USD 1.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OGPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPEN GPU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12M
- تغيير سعر OPEN GPU خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OGPU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OGPU.
خلال اليوم، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ -0.073688630084409 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ -0.5531667920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ +1.0944750440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ +0.6115588976394795 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.073688630084409
|-4.11%
|30 يوم
|$ -0.5531667920
|-32.16%
|60 يوم
|$ +1.0944750440
|+63.63%
|90 يوم
|$ +0.6115588976394795
|+55.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPEN GPU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.99%
-4.11%
-23.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OPEN GPU Network pioneers the oGPU Chain, a custom blockchain ecosystem designed for decentralized, shared GPU computing. It supports scalable AI research, real-time processing, and sustainable tech initiatives, fostering advancements in climate research and beyond.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OGPU إلى AUD
A$2.7864
|1 OGPU إلى GBP
￡1.3932
|1 OGPU إلى EUR
€1.6684
|1 OGPU إلى USD
$1.72
|1 OGPU إلى MYR
RM7.7228
|1 OGPU إلى TRY
₺60.888
|1 OGPU إلى JPY
¥271.1924
|1 OGPU إلى RUB
₽174.8036
|1 OGPU إلى INR
₹148.2124
|1 OGPU إلى IDR
Rp28,196.7168
|1 OGPU إلى PHP
₱101.48
|1 OGPU إلى EGP
￡E.86.86
|1 OGPU إلى BRL
R$10.5264
|1 OGPU إلى CAD
C$2.4768
|1 OGPU إلى BDT
৳210.7516
|1 OGPU إلى NGN
₦2,679.1236
|1 OGPU إلى UAH
₴73.0484
|1 OGPU إلى VES
Bs91.16
|1 OGPU إلى PKR
Rs481.1184
|1 OGPU إلى KZT
₸911.9784
|1 OGPU إلى THB
฿59.6496
|1 OGPU إلى TWD
NT$56.9492
|1 OGPU إلى CHF
Fr1.5652
|1 OGPU إلى HKD
HK$13.3816
|1 OGPU إلى MAD
.د.م17.3548