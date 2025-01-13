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سعر OPEN GPU (OGPU) المباشر لليوم هو USD 1.72 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OGPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPEN GPU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12M - تغيير سعر OPEN GPU خلال اليوم هو -4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OPEN GPU (OGPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ -0.073688630084409 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ -0.5531667920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ +1.0944750440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPEN GPU مقابل USD هو $ +0.6115588976394795 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.073688630084409 -4.11% 30 يوم $ -0.5531667920 -32.16% 60 يوم $ +1.0944750440 +63.63% 90 يوم $ +0.6115588976394795 +55.17%

تحليل سعر OPEN GPU (OGPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPEN GPU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24 ساعة مرتفع $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 عالية طوال الوقت $ 3.6$ 3.6 $ 3.6 تغير السعر (1 ساعة) -8.99% تغير السعر (1يوم) -4.11% تغير السعر (7 أيام) -23.86%

معلومات سوق OPEN GPU (OGPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: