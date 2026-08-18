سعر OOPS اليوم

السعر المباشر لمشروع OOPS (OOPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OOPS.

يحتل OOPS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,294، مع عرض متداول قدره 997.60M OOPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOPS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OOPS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OOPS (OOPS)

القيمة السوقية $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K إمداد دورة التداول 997.60M 997.60M 997.60M إجمالي العرض 997,601,171.594081 997,601,171.594081 997,601,171.594081

القيمة السوقية الحالية لـ OOPS هي $ 30.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OOPS يبلغ 997.60M، مع إجمالي عرض 997601171.594081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.29K.