سعر OnlyMarms اليوم

السعر المباشر لمشروع OnlyMarms (ONLYMARMS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 33.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONLYMARMS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ONLYMARMS.

يحتل OnlyMarms حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 368,921، مع عرض متداول قدره 899.09M ONLYMARMS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONLYMARMS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00355388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ONLYMARMS بمقدار +3.99% خلال الساعة الماضية و-30.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.32K.

معلومات سوق OnlyMarms (ONLYMARMS)

القيمة السوقية $ 368.92K$ 368.92K $ 368.92K الحجم (24 ساعة) $ 113.32K$ 113.32K $ 113.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 368.92K$ 368.92K $ 368.92K إمداد دورة التداول 899.09M 899.09M 899.09M إجمالي العرض 899,090,014.645645 899,090,014.645645 899,090,014.645645

القيمة السوقية الحالية لـ OnlyMarms هي $ 368.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.32K. العرض المتداول لـ ONLYMARMS يبلغ 899.09M، مع إجمالي عرض 899090014.645645. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 368.92K.