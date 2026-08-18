سعر Omax اليوم

السعر المباشر لمشروع Omax (OMAX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMAX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OMAX.

يحتل Omax حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,151، مع عرض متداول قدره 9.00B OMAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMAX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.060187، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OMAX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Omax (OMAX)

القيمة السوقية $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K إمداد دورة التداول 9.00B 9.00B 9.00B إجمالي العرض 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Omax هي $ 52.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMAX يبلغ 9.00B، مع إجمالي عرض 9000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.15K.