سعر OKIE المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OKIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OKIE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OKIE المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OKIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OKIE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن OKIE

معلومات سعر OKIE

الموقع الرسمي لـ OKIE

اقتصاد توكن OKIE

توقعات سعر OKIE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار OKIE

سعر OKIE (OKIE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OKIE إلى USD:

--
----
-3.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار OKIE (OKIE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:06:53 (UTC+8)

معلومات سعر OKIE (OKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-3.12%

-0.43%

-0.43%

سعر OKIE (OKIE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OKIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOKIE على الإطلاق هو $ 0.00362919، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OKIE +0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و -0.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OKIE (OKIE)

$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K

--
----

$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OKIE هي $ 12.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OKIE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.33K.

سجل سعر OKIE (OKIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OKIE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.12%
30 يوم$ 0-96.35%
60 يوم$ 0-98.92%
90 يوم$ 0--

ما هو OKIE ( OKIE )

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OKIE (OKIE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر OKIE (USD)

كم ستكون قيمة OKIE (OKIE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OKIE (OKIE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OKIE.

تحقق الآن من توقعات سعر OKIE!

عملة OKIE إلى العملات المحلية

توكنوميكس OKIE (OKIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OKIE (OKIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OKIE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OKIE (OKIE)

كم يساوي OKIE (OKIE) اليوم؟
سعر OKIE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OKIE إلى USD الحالي؟
سعر OKIE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OKIE ؟
القيمة السوقية لعملة OKIE هي $ 12.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OKIE؟
العرض المتداول لتوكن OKIE هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OKIE؟
حقق OKIE سعرًا قياسيًا قدره 0.00362919 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OKIE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 OKIE.
ما هو حجم تداول OKIE؟
حجم تداول OKIE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OKIE هذا العام؟
قد يرتفع OKIE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OKIE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:06:53 (UTC+8)

تحديثات OKIE (OKIE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,033.02
$113,033.02$113,033.02

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.62
$3,999.62$3,999.62

-2.37%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04109
$0.04109$0.04109

-11.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.36
$194.36$194.36

-2.28%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2240
$3.2240$3.2240

-16.42%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.62
$3,999.62$3,999.62

-2.37%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,033.02
$113,033.02$113,033.02

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.36
$194.36$194.36

-2.28%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6514
$2.6514$2.6514

+0.58%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19355
$0.19355$0.19355

-3.11%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08778
$0.08778$0.08778

+4,289.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002899
$0.00002899$0.00002899

+346.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.344
$2.344$2.344

+212.53%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000469
$0.000000000000000000000469$0.000000000000000000000469

+175.88%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+109.09%