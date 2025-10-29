معلومات سعر OKIE (OKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00362919$ 0.00362919 $ 0.00362919 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -0.43% تغير السعر (7 أيام) -0.43%

سعر OKIE (OKIE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OKIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOKIE على الإطلاق هو $ 0.00362919، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OKIE +0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و -0.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OKIE (OKIE)

القيمة السوقية $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OKIE هي $ 12.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OKIE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.33K.