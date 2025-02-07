سعر Oink (OINK)
سعر Oink (OINK) المباشر لليوم هو USD 0.0000030. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.24K. يتم تحديث سعر OINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oink الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.29K
- تغيير سعر Oink خلال اليوم هو -17.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.05B
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خلال اليوم، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.80%
-17.29%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oink is pioneering the world’s first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren’t just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically.
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