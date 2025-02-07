احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OINK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OINK.

سعر Oink (OINK) المباشر لليوم هو USD 0.0000030 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.24K . يتم تحديث سعر OINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oink الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.29K - تغيير سعر Oink خلال اليوم هو -17.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.05B

أداء سعر Oink (OINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oink مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oink (OINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000261$ 0.00000261 $ 0.00000261 24 ساعة مرتفع $ 0.00000368$ 0.00000368 $ 0.00000368 عالية طوال الوقت $ 0.00000389$ 0.00000389 $ 0.00000389 تغير السعر (1 ساعة) +1.80% تغير السعر (1يوم) -17.29% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Oink (OINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: