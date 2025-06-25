سعر OG Peanut (PEANUT)
سعر OG Peanut (PEANUT) المباشر لليوم هو USD 0.00049417. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 494.11K. يتم تحديث سعر PEANUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OG Peanut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OG Peanut خلال اليوم هو +14.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.0002948111 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.0003569758 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.00022454153261851536 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.14%
|30 يوم
|$ +0.0002948111
|+59.66%
|60 يوم
|$ +0.0003569758
|+72.24%
|90 يوم
|$ +0.00022454153261851536
|+83.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OG Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.35%
+14.14%
+40.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.
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