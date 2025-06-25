احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEANUT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEANUT.

سعر OG Peanut (PEANUT) المباشر لليوم هو USD 0.00049417 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 494.11K . يتم تحديث سعر PEANUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OG Peanut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OG Peanut خلال اليوم هو +14.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر OG Peanut (PEANUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.0002948111 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.0003569758 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OG Peanut مقابل USD هو $ +0.00022454153261851536 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.14% 30 يوم $ +0.0002948111 +59.66% 60 يوم $ +0.0003569758 +72.24% 90 يوم $ +0.00022454153261851536 +83.28%

تحليل سعر OG Peanut (PEANUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OG Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00042909$ 0.00042909 $ 0.00042909 24 ساعة مرتفع $ 0.00051$ 0.00051 $ 0.00051 عالية طوال الوقت $ 0.02235476$ 0.02235476 $ 0.02235476 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +14.14% تغير السعر (7 أيام) +40.80%

معلومات سوق OG Peanut (PEANUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: