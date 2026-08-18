سعر OffChain اليوم

السعر المباشر لمشروع OffChain (OFFCHAIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7,28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OFFCHAIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OFFCHAIN.

يحتل OffChain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101.631، مع عرض متداول قدره 999,98M OFFCHAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OFFCHAIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OFFCHAIN بمقدار -%0,39 خلال الساعة الماضية و-%35,28 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6,74K.

معلومات سوق OffChain (OFFCHAIN)

القيمة السوقية $ 101,63K$ 101,63K $ 101,63K الحجم (24 ساعة) $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101,63K$ 101,63K $ 101,63K إمداد دورة التداول 999,98M 999,98M 999,98M إجمالي العرض 999.979.762,728297 999.979.762,728297 999.979.762,728297

القيمة السوقية الحالية لـ OffChain هي $ 101,63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6,74K. العرض المتداول لـ OFFCHAIN يبلغ 999,98M، مع إجمالي عرض 999979762.728297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101,63K.