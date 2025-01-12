سعر OAX (OAX)
سعر OAX (OAX) المباشر لليوم هو USD 0.03076941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر OAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.81K
- تغيير سعر OAX خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 55.79M
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خلال اليوم، كان سعر OAX مقابل USD هو $ +0.0003572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.0095312401 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.0245974817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.11931929063030216 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003572
|+1.17%
|30 يوم
|$ -0.0095312401
|-30.97%
|60 يوم
|$ -0.0245974817
|-79.94%
|90 يوم
|$ -0.11931929063030216
|-79.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+1.17%
-3.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.
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