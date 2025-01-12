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سعر OAX (OAX) المباشر لليوم هو USD 0.03076941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر OAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.81K - تغيير سعر OAX خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.79M

أداء سعر OAX (OAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OAX مقابل USD هو $ +0.0003572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.0095312401 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.0245974817 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OAX مقابل USD هو $ -0.11931929063030216 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0003572 +1.17% 30 يوم $ -0.0095312401 -30.97% 60 يوم $ -0.0245974817 -79.94% 90 يوم $ -0.11931929063030216 -79.49%

تحليل سعر OAX (OAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03011977$ 0.03011977 $ 0.03011977 24 ساعة مرتفع $ 0.03461291$ 0.03461291 $ 0.03461291 عالية طوال الوقت $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) -3.67%

معلومات سوق OAX (OAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: