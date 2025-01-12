سعر Nutflex (NUT)
سعر Nutflex (NUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.99K. يتم تحديث سعر NUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nutflex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.01
- تغيير سعر Nutflex خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NUT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NUT.
خلال اليوم، كان سعر Nutflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nutflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nutflex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nutflex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-44.51%
|60 يوم
|$ 0
|-68.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nutflex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+0.60%
-15.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Best moovis, tv shoows and fek noows! Nutflex is a degen content platform for the crypto space, giving news and parody videos.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NUT إلى AUD
A$--
|1 NUT إلى GBP
￡--
|1 NUT إلى EUR
€--
|1 NUT إلى USD
$--
|1 NUT إلى MYR
RM--
|1 NUT إلى TRY
₺--
|1 NUT إلى JPY
¥--
|1 NUT إلى RUB
₽--
|1 NUT إلى INR
₹--
|1 NUT إلى IDR
Rp--
|1 NUT إلى PHP
₱--
|1 NUT إلى EGP
￡E.--
|1 NUT إلى BRL
R$--
|1 NUT إلى CAD
C$--
|1 NUT إلى BDT
৳--
|1 NUT إلى NGN
₦--
|1 NUT إلى UAH
₴--
|1 NUT إلى VES
Bs--
|1 NUT إلى PKR
Rs--
|1 NUT إلى KZT
₸--
|1 NUT إلى THB
฿--
|1 NUT إلى TWD
NT$--
|1 NUT إلى CHF
Fr--
|1 NUT إلى HKD
HK$--
|1 NUT إلى MAD
.د.م--