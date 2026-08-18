سعر nubcat اليوم

السعر المباشر لمشروع nubcat (NUB) اليوم هو $ 0.00214764، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUB الحالي إلى USD هو $ 0.00214764 لكل NUB.

يحتل nubcat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,128,957، مع عرض متداول قدره 999.91M NUB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUB بين $ 0.00209896 (أدنى) و$ 0.00216792 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.182033، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00125942.

على المدى القصير، تحرك NUB بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 228.96K.

معلومات سوق nubcat (NUB)

القيمة السوقية $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M الحجم (24 ساعة) $ 228.96K$ 228.96K $ 228.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,913,177.0414735 999,913,177.0414735 999,913,177.0414735

القيمة السوقية الحالية لـ nubcat هي $ 2.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 228.96K. العرض المتداول لـ NUB يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999913177.0414735. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.13M.