سعر NPRO اليوم

السعر المباشر لمشروع NPRO (NPRO) اليوم هو $ 0.210292، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NPRO الحالي إلى USD هو $ 0.210292 لكل NPRO.

يحتل NPRO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 378,644، مع عرض متداول قدره 1.80M NPRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NPRO بين $ 0.207944 (أدنى) و$ 0.214196 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.993382، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.168845.

على المدى القصير، تحرك NPRO بمقدار +1.12% خلال الساعة الماضية و-6.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 962.13.

معلومات سوق NPRO (NPRO)

القيمة السوقية $ 378.64K$ 378.64K $ 378.64K الحجم (24 ساعة) $ 962.13$ 962.13 $ 962.13 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M إمداد دورة التداول 1.80M 1.80M 1.80M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NPRO هي $ 378.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 962.13. العرض المتداول لـ NPRO يبلغ 1.80M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.10M.